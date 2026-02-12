La Cardiochirurgia pediatrica non è operativa bambina trasferita d' urgenza a Bologna per una Ecmo

Una bambina di Ancona è stata trasferita d’urgenza a Bologna dopo che la sua condizione si è aggravata e ha richiesto un supporto di ECMO, un intervento che la struttura locale non era in grado di eseguire. La cardiologia pediatrica della città, infatti, non è operativa da tempo, e questa situazione mette in evidenza come le scelte politiche abbiano influito sulla qualità dell’assistenza ai piccoli pazienti. La vicenda non si limita a un episodio isolato, ma riflette problemi più ampi nella rete sanitaria regionale.

«Quello che è accaduto domenica non è un caso isolato, ma il risultato di scelte politiche precise. La Cardiochirurgia Pediatrica di Torrette non è stata 'temporaneamente sospesa': è stata progressivamente smantellata sotto gli occhi della Giunta regionale. E oggi il conto lo pagano i bambini marchigiani e delle regioni limitrofe». Così la pensa Marta Ruggeri, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, la quale annuncia un'interrogazione sulla situazione del reparto degli Ospedali Riuniti di Ancona. «Una neonata di appena tre mesi – ripercorre la storia -, in condizioni critiche e con necessità di Ecmo, è stata costretta a un trasferimento di oltre tre ore verso Bologna perché il centro di riferimento regionale non era operativo.

