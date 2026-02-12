La Camera Usa sfida Trump e vota per bloccare i dazi al Canada

La Camera del Congresso degli Stati Uniti ha approvato con 219 voti favorevoli e 211 contrari un testo che blocca i dazi imposti da Donald Trump al Canada. La decisione arriva dopo settimane di tensioni commerciali tra i due paesi, e rappresenta un passo deciso contro le misure tariffarie adottate dall’amministrazione americana. La vittoria dei contrari ai dazi segna una svolta importante in una guerra commerciale che aveva sollevato molte polemiche.

Stop ai dazi contro il Canada. Con 219 voti a favore e i 211 contrari, la Camera del Congresso Usa ha espresso il suo "dissenso" nei confronti delle misure tariffarie dal presidente Donald Trump al Canada. Come riportano i quotidiani statunitensi, a fare la differenza sono stati, sei voti repubblicani. Poco prima del voto, Trump aveva minacciato i repubblicani al Congresso, promettendo ritorsioni sul social Truth per chi avesse votato contro: "La pagheranno alle elezioni, anche alle primarie" ha scritto, precisando che il vero ruolo dei dazi è dare maggiore sicurezza al Paese "visto che basta nominarli per spaventare gli altri e accettare le nostre richieste".🔗 Leggi su Today.it

