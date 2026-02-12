La Camera Usa dice no ai dazi contro il Canada | schiaffo a Trump

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha bocciato i dazi di Donald Trump contro il Canada. La risoluzione, approvata con il voto di alcuni repubblicani, manda un chiaro segnale di dissenso verso le decisioni del presidente. Ora si aspetta di capire come reagirà l’amministrazione americana.

Sei repubblicani decisivi per il voto. La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che esprime dissenso nei confronti dei dazi imposti al Canada dal presidente Donald Trump. Il provvedimento è passato con 219 voti favorevoli contro 211 contrari, in un voto che ha evidenziato divisioni anche all'interno della maggioranza. A risultare determinanti sono stati sei deputati repubblicani, che si sono uniti ai democratici consentendo l'approvazione del testo e segnando una frattura politica significativa sul tema delle misure tariffarie.

La Camera dei Rappresentanti ha approvato il blocco dei dazi al Canada, sfidando apertamente Trump.

La Camera dei Rappresentanti ha approvato lo stop ai dazi per il Canada, con 219 voti contro 211.

