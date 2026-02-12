La Buc intitolata ad Alcide De Gasperi Mattarella | I suoi insegnamenti ci parlano ancora

In un momento di tensioni internazionali, il presidente Mattarella ha ricordato ieri l’eredità di Alcide De Gasperi. Durante un discorso pubblico, ha sottolineato come gli insegnamenti dello statista siano ancora attuali e utili per affrontare le sfide di oggi. La cerimonia si è svolta nella sede della Buc, dedicata proprio a De Gasperi, e ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali. Mattarella ha evidenziato come i valori e le idee del politico siano una guida per mantenere la stabilità e la pace tra i paesi.

Alla cerimonia hanno presenziato numerose autorità tra cui il presidente il presidente della Provincia Maurizio Fugatti e il sindaco di Trento Franco Ianeselli "In questo momento difficile della vita del mondo, di fronte ai rischi che elementi di barbarie ritornino nei rapporti tra gli Stati nella vita internazionale, De Gasperi ci parla ancora. Quella di elaborare, approfondire e trasmettere cultura è la più provvidenziale, indispensabile, preziosa risposta che si possa dare alle difficoltà che il mondo attraversa". Sono queste le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia dell'inaugurazione dell'anno accademico 20252026 dell'Università di Trento e dell'intitolazione della Buc (Biblioteca Universitaria Centrale) ad Alcide De Gasperi.

