Il presidente Sergio Mattarella ha ricordato Alcide De Gasperi durante una cerimonia a Trento, sottolineando che “i suoi insegnamenti ci parlano ancora” in un momento in cui il mondo affronta nuove tensioni internazionali. La commemorazione si è svolta nel ricordo del padre della Repubblica, con il presidente che ha evidenziato come le sue parole e il suo esempio siano ancora attuali, specialmente alla luce dei recenti rischi di ritorno di atteggiamenti di barbarie tra gli Stati. Tra i presenti anche numerosi studenti e rappresentanti delle istituzioni locali, che hanno ascoltato con attenzione il discorso di Mattarella.

Alla cerimonia hanno presenziato numerose autorità tra cui il presidente il presidente della Provincia Maurizio Fugatti e il sindaco di Trento Franco Ianeselli “In questo momento difficile della vita del mondo, di fronte ai rischi che elementi di barbarie ritornino nei rapporti tra gli Stati nella vita internazionale, De Gasperi ci parla ancora. Quella di elaborare, approfondire e trasmettere cultura è la più provvidenziale, indispensabile, preziosa risposta che si possa dare alle difficoltà che il mondo attraversa”. Sono queste le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia dell’inaugurazione dell’anno accademico 20252026 dell’Università di Trento e dell’intitolazione della Buc (Biblioteca Universitaria Centrale) ad Alcide De Gasperi.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Arriva il presidente Sergio Mattarella a Trento.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: ? La Buc intitolata ad Alcide De Gasperi, Mattarella: I suoi insegnamenti ci parlano ancora; La Buc diventa la Biblioteca Alcide De Gasperi. E a tagliare il nastro c’è il presidente Sergio Mattarella; UniTrento – Intitolata la Buc ad Alcide De Gasperi e inaugurato l’anno accademico 2025/26; Paccher: la Buc intitolata a De Gasperi valorizza il suo essere riferimento politico e civile.

Mattarella a Trento per la Biblioteca universitaria intitolata a DegasperiMercoledì 11 febbraio, è il giorno dell'arrivo all’Università di Trento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che presenzierà alla cerimonia di intitolazione della Biblioteca universitaria ... rainews.it

MATTARELLA A TRENTO: INTITOLATA LA BUC AD ALCIDE DEGASPERI, PROTESTA DELL'UDU Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi a Trento per l'intitolazione della BUC (Biblioteca Universitaria Centrale) ad Alcide Degasperi - facebook.com facebook