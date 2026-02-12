La boxe fa scuola a Novate

La scuola Iss Lagrange di Novate si apre alla boxe. La Team Lu ha avviato un progetto che porta lo sport in classe, coinvolgendo gli studenti in attività pratiche e incontri con atleti. L’obiettivo è insegnare valori come rispetto e determinazione, mettendo la boxe al centro di un percorso educativo che unisce sport e formazione.

"We Are Boxing", la boxe entra nella scuola all' Iss Lagrange. Si tratta di sport, storie e valori al centro del progetto presentato e iniziato nel liceo sportivo della scuola superiore, a cura della Team Lu.Co. 1950 Asd di Novate. "La boxe può insegnare molto più di come colpire. Può insegnare il rispetto delle regole, la gestione delle emozioni, il confronto con l'altro. È da questa convinzione che nasce We Are Boxing, Scuole di prossimità, il progetto educativo iniziato nei giorni scorsi. Non un'attività competitiva, ma un percorso educativo strutturato", spiegano dal team Lu.Co. di Novate. Cinque lezioni con le classi seconde e cinque lezioni con le quinte, con un'esperienza sul campo, anzi sul ring della sede novatese.

