La birra artigianale italiana compie trent’anni 212 birrifici pronti a gareggiare in Fiera

La birra artigianale italiana compie 30 anni. Dal 1996, quando nacque il primo birrificio, questa passione è cresciuta fino a diventare un movimento apprezzato in tutto il mondo. Sono 212 i birrifici che si preparano a sfidarsi alla prossima edizione di Birra dell’Anno 2026, il concorso di Unionbirrai che premia le migliori produzioni italiane. Una festa che conferma come questa bevanda sia ormai un fenomeno nazionale, con tanti artigiani pronti a mostrare le loro creazioni.

La 21esima edizione conferma la caratura internazionale dell’evento con 212 birrifici in gara, 1.746 birre artigianali iscritte e 46 categorie di concorso, numeri che collocano Birra dell’Anno tra i concorsi brassicoli indipendenti più partecipati al mondo. Un traguardo che racconta non solo la crescita della competizione, ma anche la maturità raggiunta dal movimento craft italiano. L’appuntamento è fissato per domenica (15 febbraio), alle ore 15,45, nella Beer&Tech Arena (padiglione D3) di Rimini Fiera, durante la giornata inaugurale di Beer&Food Attraction. Un momento che unisce celebrazione e competizione, memoria e visione, segnando uno dei passaggi più significativi dell’anno per il settore.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Birra dellAnno 2026

A Rimini si sono riuniti produttori, appassionati e esperti per celebrare i trent’anni di storia della birra artigianale italiana.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Birra dellAnno 2026

Argomenti discussi: In Fiera il meglio della birra artigianale italiana. Il premio che celebra le eccellenze del settore; La birra artigianale italiana compie trent’anni; Birra artigianale italiana 2026: crisi reale o fase di assestamento?; Come sta la birra artigianale? Dati e investimenti confermano che non è solo crisi.

La birra artigianale italiana compie trent’anni e si celebra a Rimini con Birra dell’Anno 2026Dal primo fermento del 1996 a un movimento riconosciuto a livello internazionale: la birra artigianale italiana celebra tre decenni di evoluzione e lo fa nel contesto che meglio ne rappresenta ... ilfattonisseno.it

La birra artigianale italiana compie trent’anni, parte il concorso Birra dell’Anno 2026 con la nuova sezione dedicata alle birre low e no alcoholLa birra artigianale italiana festeggia trent’anni di storia e lo fa nel contesto che meglio ne rappresenta l’evoluzione: Birra dell’Anno 2026, il concorso organizzato da Unionbirrai che si terrà dome ... foodaffairs.it

Dal 15 al 17 febbraio non prendere impegni! Birra Castello S.p.A. torna alla fiera Beer&Food Attraction di Rimini con le birre della Fabbrica in Pedavena Birra Castello Birra Pedavena e Birra Dolomiti Ci trovate nel padiglione B7, allo stand 161. Birra Cast - facebook.com facebook