La Bcc Romagnolo si è presa la rivincita

La Bcc Romagnolo di volley maschile si prende la rivincita contro il Benedetto Volley. Sabato 7 febbraio, i cesenati hanno vinto 3-0 nella prima partita di ritorno del campionato di Serie D. Dopo la sconfitta dell’andata, questa volta sono riusciti ad imporsi con decisione, dimostrando carattere e determinazione. I tre set sono stati combattuti, ma alla fine la squadra di casa ha prevalso senza lasciare spazio ai ferraresi.

Sabato 7 febbraio la serie D maschile del volley Club Cesena targata Bcc Romagnolo ha affrontato nella prima gara di ritorno del torneo i ferraresi del Benedetto Volley, centrando una meritata rivincita rispetto alla gara di andata, imponendosi con un netto 3-0 (25-21, 25-22, 25-19). La partita. I bianconeri scendono in campo con la diagonale Faenza-Baravelli, Leonori e Moro di banda, Dall'Ara e Romagnoli al centro e Sirri libero. Fin dal primo set la Bcc Romagnolo conduce la gara, mantenendo costantemente qualche punto di vantaggio sugli avversari, pur senza esprimersi al meglio. I ferraresi ci credono fino all'ultimo, specialmente nei primi due parziali.

