La battaglia per salvare l’ex scuola arriva fino al presidente Mattarella | Giù le mani dalla Casa Rossa
La battaglia per salvare l’ex scuola di Gabicce Monte arriva fino al presidente Mattarella. I cittadini si oppongono con forza alla volontà di mettere mano alla storica Casa Rossa, che rappresenta un simbolo importante per il paese. La questione è tornata a farsi sentire forte, tra proteste e appelli ufficiali, mentre le istituzioni cercano di trovare una soluzione. La gente non si arrende, e il dibattito si infiamma sempre di più.
Gabicce Monte, 12 febbraio 2026 – Una scuola non smette mai di insegnare. Anche quando l’attività didattica viene sospesa, risulta talmente pregnante sul piano simbolico che continua a evocare il valore della cultura e dello studio. E anche, come in questo caso, a stimolare la ricerca con l’obiettivo di ottenere la tutela come bene culturale dell’ex Scuola di Gabicce Monte, meglio conosciuta come Casa Rossa, e destinarla a museo o centro culturale. In cima al colle in una posizione dal panorama unico. Del resto, nei paesi le piccole scuole erano un luogo di riferimento, spesso collocato in posizione strategica e dominante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Casa Rossa
"Giù le mani dalla Red star press". Arriva il "soccorso rosso" per la casa editrice radicale
"Giù le mani dalla scuola": sabato cittadini e opposizioni in piazza a Sestri Levante
Ultime notizie su Casa Rossa
Argomenti discussi: La battaglia per salvare l’ex scuola arriva fino al presidente Mattarella: Giù le mani dalla Casa Rossa; Abbattuta l’ex scuola, ora il Comitato civico diffida il Comune per salvare i cipressi; Gli anni di lotta per una scuola pubblica da salvare racchiuse in cinque immagini; Quella biblioteca in bilico è un tesoro da salvare.
Vannacci, la Bersagliera Bardelli: Incoerente e traditore, ecco chi è davvero. Ha votato la fiducia per salvare la poltronaPer anni figura di spicco nel movimento civico legato al Generale, Stefania Bardelli commenta il voto al Dl Aiuti e le ultime mosse di Futuro Nazionale ... affaritaliani.it
PIN in Senato per salvare la RottamazioneIl sindacato dei professionisti e delle imprese continua la sua battaglia per i correttivi alla Quinquies. Oggi nuove interlocuzioni ... affaritaliani.it
https://www.vesuviolive.it/aree-locali/notizie-di-torre-del-greco/536398-sequestro-casa-rossa-albergo-hotel-ristorante/ - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.