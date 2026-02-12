La battaglia per salvare l’ex scuola arriva fino al presidente Mattarella | Giù le mani dalla Casa Rossa

La battaglia per salvare l’ex scuola di Gabicce Monte arriva fino al presidente Mattarella. I cittadini si oppongono con forza alla volontà di mettere mano alla storica Casa Rossa, che rappresenta un simbolo importante per il paese. La questione è tornata a farsi sentire forte, tra proteste e appelli ufficiali, mentre le istituzioni cercano di trovare una soluzione. La gente non si arrende, e il dibattito si infiamma sempre di più.

Gabicce Monte, 12 febbraio 2026 – Una scuola non smette mai di insegnare. Anche quando l’attività didattica viene sospesa, risulta talmente pregnante sul piano simbolico che continua a evocare il valore della cultura e dello studio. E anche, come in questo caso, a stimolare la ricerca con l’obiettivo di ottenere la tutela come bene culturale dell’ex Scuola di Gabicce Monte, meglio conosciuta come Casa Rossa, e destinarla a museo o centro culturale. In cima al colle in una posizione dal panorama unico. Del resto, nei paesi le piccole scuole erano un luogo di riferimento, spesso collocato in posizione strategica e dominante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

