La ballerina il finto Cup il casello saltato Sui nostri smartphone dilagano le truffe

Una raffica di truffe ha colpito ieri migliaia di bergamaschi. Sui cellulari sono arrivati messaggi e sms sospetti che invitano a cliccare su link falsi, spesso spacciati per offerte o promozioni. Molti utenti hanno reagito troppo tardi, finendo coinvolti in truffe online. La polizia invita a fare attenzione e a non aprire mai link sospetti provenienti da numeri sconosciuti.

SICUREZZA. Raffica di sms e messaggi su Whatsapp a migliaia di bergamaschi: i rischi di un clic sui link «fake». Tante segnalazioni alla polizia postale, ma il profilo rubato può essere recuperato soltanto tramite «Meta». Quello che sta spopolando più di tutti in questi giorni tra migliaia di bergamaschi è il caso della «ballerina»: un nostro contatto su Whatsapp ci scrive – ovviamente in buonafede – di cliccare su un link per votare la figlia di «cari amici». In realtà il link porta a un sito truffa dove, in pochi clic, si subirà quello che in uno sgradevole gergo tecnico si chiama «spossessamento» del proprio account.

