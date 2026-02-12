Kraft Heinz fa marcia indietro | sospeso il piano di scissione

La multinazionale americana Kraft Heinz ha deciso di fermare il piano di scissione. Dopo aver annunciato in passato la separazione in due aziende, ora la società ha fatto marcia indietro. La notizia arriva pochi mesi dopo, lasciando molti addetti ai lavori sorpresi. La decisione riguarda le strategie future e il modo in cui il gruppo intende affrontare il mercato.

Il colosso alimentare era nato nel 2015 dalla fusione tra Kraft e Heinz, operazione sostenuta dalla Berkshire Hathaway dell’investitore Warren Buffett. Tuttavia, a settembre scorso la società aveva comunicato l’intenzione di procedere con una separazione, ritenuta necessaria alla luce di risultati inferiori alle aspettative rispetto a un’operazione da decine di miliardi di dollari. Il piano prevedeva la creazione di due realtà distinte: una focalizzata su prodotti alimentari come cereali, affettati e bevande, e l’altra dedicata principalmente a salse, condimenti e prodotti spalmabili. In un recente comunicato, l’amministratore delegato Steve Cahillane ha spiegato che molte delle criticità che hanno spinto verso la scissione possono essere affrontate con interventi interni. 🔗 Leggi su Cibosia.it

