Koulibaly rinnova con l' Al-Hilal | il difensore prolunga la sua avventura in Arabia Saudita

Koulibaly ha firmato un nuovo contratto con l’Al-Hilal. Il difensore francese prolunga l’esperienza in Arabia Saudita e continuerà a indossare la maglia del club. La decisione arriva dopo settimane di trattative e conferma la sua volontà di rimanere in Asia ancora a lungo. Ora si aspetta di vedere come Koulibaly contribuirà alla squadra nella nuova stagione.

Nel contesto calcistico globale, la conferma del prolungamento dell’accordo con l’Al-Hilal mette in luce una figura chiave per la difesa e per il progetto sportivo del club. Kalidou Koulibaly rimane al centro della scena saudita, rafforzando la stabilità difensiva e la leadership tecnica che caratterizzano la squadra. Arrivato all’Al-Hilal due anni e mezzo fa, dopo la lunga esperienza al Napoli e una parentesi al Chelsea, Koulibaly conta 111 presenze con la maglia biancoblù e continua a essere un punto di riferimento nella Saudi Pro League. Anche in questa stagione è stato tra i protagonisti della retroguardia, poi ha lasciato temporaneamente il club per partecipare alla Coppa d’Africa, conclusa con la vittoria del Senegal. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Koulibaly ha firmato un nuovo contratto con l’Al-Hilal e resterà in Arabia Saudita.

João Cancelo potrebbe lasciare l'Al Hilal dopo un'esperienza che ha suscitato diverse riflessioni.

