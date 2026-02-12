La trattativa tra Kalidou Koulibaly e la Juventus si ferma qui. Il difensore senegalese, che era stato avvicinato ai bianconeri nelle scorse settimane, ha scelto di rinnovare con l’Al-Hilal. Finisce così la possibilità di vederlo vestire la maglia della Juventus nella prossima stagione.

Koulibaly Juve, sfuma l'ipotesi di vederlo in bianconero. Il difensore ex Napoli ha rinnovato con l'Al-Hilal: i dettagli

Koulibaly ha firmato un nuovo contratto con l’Al-Hilal e resterà in Arabia Saudita.

Koulibaly ha firmato un nuovo contratto con l’Al-Hilal.

