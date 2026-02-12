La battaglia tra le fazioni della destra americana si fa sempre più accesa. Dopo aver svolto il ruolo di mediatore, ora si fronteggiano gruppi contrapposti che si rifanno a figure come J.D. Vance e Marco Rubio. La tensione cresce, e i colpi si scambiano su temi politici e ideologici. La scena politica degli Stati Uniti si sposta verso un confronto diretto tra queste anime della destra.

L’esperto Andrea Venanzoni: «Esistono frange contrapposte che hanno come riferimento J.D. Vance e Marco Rubio. La Groenlandia? Da sempre un obiettivo Usa». Il mondo Maga è in subbuglio e la destra americana si trova a un bivio che segnerà il futuro candidato repubblicano per il dopo Trump. Andrea Venanzoni nel suo libro La Destra americana contemporanea. Dalla New Right a Donald Trump (Giubilei Regnani editore), fa un’analisi precisa della divaricazione a cui è giunto il partito repubblicano. E individua un momento preciso in cui il terremoto Maga ha aperto questa faglia. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Kirk era il mediatore. Ora si combatte un derby nella destra americana»

