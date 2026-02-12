Kim Jong-un si prepara a ufficializzare la nomina della figlia Kim Ju-ae come futura leader della Corea del Nord. Circolano voci che il regime stia pianificando la cerimonia, dando quasi per scontato il passaggio di potere. La famiglia del leader sembra voler consolidare il suo controllo, con Kim Ju-ae pronta a salire al centro della scena politica.

(Adnkronos) – In Corea del Nord sembra avvicinarsi il giorno della nomina ufficiale di Kim Ju-ae, figlia del leader Kim Jong-un, come ‘erede’ del padre alla guida del Paese, futura leader. E’ l’analisi che arriva dalla Corea del Sud, dove si continua a parlare della successione a Pyongyang mentre Kim appare sempre più spesso accompagnato dalla figlia durante eventi ufficiali. L’agenzia sudcoreana Yonhap riferisce di dichiarazioni dei parlamentari Park Sun-won e Lee Seong-kweun secondo i quali la valutazione è arrivata durante un briefing del Nis. Per l’intelligence sudcoreana, ha ricotruito Lee, Kim Ju-ae “è entrata nella fase in cui verrà designata per la successione”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Kim Jong-un pronto a ‘incoronare’ la figlia futura leader: l’indiscrezione

Kim Jong Un ha portato la figlia tredicenne, Kim Ju Ae, con sé durante un'esercitazione militare.

Kim Jong-un e la figlia sono al centro di un'attenzione crescente, suscitando interesse e speculazioni.

