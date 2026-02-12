Kim Jong Un prepara l’eredità per la figlia | in gita tra mausolei lanci missilistici e altri eventi

Kim Jong Un si sta preparando a passare il testimone alla figlia Kim Ju-ae. Negli ultimi giorni ha fatto visita a mausolei e ha mostrato i nuovi lanci di missili, segnali chiari che sta rafforzando la sua eredità. La figlia sembra già essere coinvolta nelle strategie di potere del regime.

Il dittatore nordcoreano Kim Jong Un si sta preparando per lasciare il posto di dittatore alla figlia, Kim Ju-ae. Secondo un'analisi che arriva dalla Corea del Sud sarà proprio lei l'erede designata alla guida del Paese, visto che continua a portarla in giro durante gli eventi. La verifica tiene conto delle dichiarazioni di due parlamentari di Seul, Park Sun-won e Lee Seong-kweun, che hanno rilasciato alcune dichiarazioni all'agenzia di stampa Yonhap. In base a quanto raccontato da Lee, Kim Ju-ae «è entrata nella fase in cui verrà designata per la successione». Corea del Nord: intelligence, Kim Jong-un prepara la figlia Kim Ju-ae alla successione. Stabilità regionale a rischio? La Corea del Nord si muove rapidamente per preparare Kim Ju-ae a prendere il potere. Kim Jong-un pronto a 'incoronare' la figlia futura leader: l'indiscrezione Kim Jong-un si prepara a ufficializzare la nomina della figlia Kim Ju-ae come futura leader della Corea del Nord. Corea del Nord, Kim Jong Un prepara la successione: la figlia Ju Ae verso la guida del regime Il leader nordcoreano Kim Jong Un sembra pronto a designare sua figlia Ju Ae come successore alla guida del governo di Pyongyang, dal 1948 guidato dalla sua famiglia. È la valutazione dei servizi segreti. Kim Jong-un pronto a 'incoronare' la figlia futura leader: l'indiscrezione In Corea del Nord sembra avvicinarsi il giorno della nomina ufficiale di Kim Ju-ae, figlia del leader Kim Jong-un, come 'erede' del padre alla guida del Paese, futura leader. E' l'analisi che arriva dai servizi segreti.

