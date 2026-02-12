Kid Yugi annuncia il suo primo tour nei palasport i biglietti

Kid Yugi annuncia il suo primo tour nei palasport. Dopo il successo del suo ultimo album, il rapper italiano mette in vendita i biglietti e svela le date delle tappe. I fan sono già in fila per assicurarsi un posto, mentre l’artista si prepara a salire sui palcoscenici di tutta Italia.

Kid Yugi, reduce dal successo del suo ultimo album, annuncia il suo primo tour nei palasport, il calendario e i biglietti. Kid Yugi, artista che sta rivoluzionando la scena rap italiana, protagonista assoluto di tutte le classifiche, a pochi giorni dalla certificazione disco di platino del suo ultimo album Anche gli eroi muoiono, annuncia Anche Gli Eroi Muoiono Tour, la sua prima tournée nei palasport delle principali città italiane, prevista in partenza il prossimo 27 settembre. Il tour, prodotto da Vivo Concerti, partirà dalla data zero al Palaflorio di Bari, per poi proseguire mercoledì 30 settembre alla Fiera di Padova, martedì 6 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma, giovedì 8 ottobre all’Unipol Forum di Milano, martedì 13 ottobre al Palapartenope di Napoli, per poi concludersi giovedì 15 ottobre al Mandela Forum di Firenze. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

