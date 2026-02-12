Kety Fusco al Capitol la giovane regina dell' arpa elettrica

Questa sera al Capitol, Kety Fusco si esibisce con il suo arpa elettrica. La giovane artista, già conosciuta in tutto il mondo, porta sul palco il suo talento unico. Dopo aver studiato arpa classica e aver suonato in diverse orchestre, ora si dedica anche alla musica più moderna. Il suo tour Bohème Club arriva in città, e molti fan sono già in fila per vederla dal vivo.

Arpista, compositrice e performer di caratura internazionale, con alle spalle due lauree magistrali in arpa classica e un percorso ricco di esperienze orchestrali, Kety Fusco annuncia il Bohème Club Tour. La giovane regina dell'arpa elettrica farà tappa anche al Capitol di Pordenone il 3 aprile con inizio alle 21.30. Dal vivo, Fusco interpreta Bohème con uno spettacolo concepito anche con il supporto dell’intelligenza artificiale, per un’esperienza multisensoriale in cui suono, immagine e tecnologia si fondono. Diviso in due atti, lo show è un percorso in metamorfosi. Si apre con un’immersione acquatica, dove l’arpa appare come un relitto sommerso tra coralli e glitch elettronici; dopo un intermezzo sospeso tra uomo e macchina, conduce in un universo desertico e cosmico, tra tempeste di sabbia e città abbandonate.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Approfondimenti su Kety Fusco

La Mercedes-Benz CLA elettrica ha ottenuto il titolo di “Car of the Year 2026” dall’European Car of the Year Jury, durante l’evento al Salone dell’Auto di Bruxelles.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Kety Fusco

Chi è la musicista Kety Fusco/ Portare la mia arpa a Sanremo 2025 è stato impegnativoKety Fusco, chi è la musicista che suonava l’arpa a Sanremo 2025 Curiosa presenza sul palco del teatro Ariston durante l’esibizione di Joan Thiele, che è salita sul palcoscenico nella serata delle ... ilsussidiario.net

Kety Fusco al South by Southwest 2026Kety Fusco è stata ufficialmente selezionata fra gli artisti che si esibiranno al prossimo South by Southwest. Lo ha annunciato lei stessa con un comunicato. La data è quella del 16 marzo 2026. Il ... rsi.ch

Abbiamo chiacchierato con @ketyfusco e ci ha raccontato il suo mondo, tra suono e visione #KetyFusco #Bohemeclubtour - facebook.com facebook