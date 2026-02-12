Kesha ricorda James Van Der Beek protagonista del suo video di Blow quando l'attore mostrò il lato ironico
Kesha ricorda James Van Der Beek, l’attore di Dawson’s Creek morto a 48 anni per un tumore al colon. La cantante condivide una foto e un messaggio affettuoso, parlando della loro collaborazione nel video di “Blow” e ricordando il lato ironico dell’attore.
Kesha ricorda l'attore James Van Der Beek - famoso per il suo ruolo in Dawson's Creek -, morto a 48 anni per un tumore al colon, condividendo foto e un messaggio affettuoso sulla loro collaborazione nel video “Blow”.🔗 Leggi su Fanpage.it
