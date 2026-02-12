Kesha ricorda James Van Der Beek protagonista del suo video di Blow quando l'attore mostrò il lato ironico

Kesha ricorda James Van Der Beek, l’attore di Dawson’s Creek morto a 48 anni per un tumore al colon. La cantante condivide una foto e un messaggio affettuoso, parlando della loro collaborazione nel video di “Blow” e ricordando il lato ironico dell’attore.

Kesha ricorda l'attore James Van Der Beek - famoso per il suo ruolo in Dawson's Creek -, morto a 48 anni per un tumore al colon, condividendo foto e un messaggio affettuoso sulla loro collaborazione nel video “Blow”.🔗 Leggi su Fanpage.it

Nel giorno del suo 48esimo compleanno, l'8 marzo 2025, James Van Der Beek ha pubblicato sui social un messaggio commovente: "È stato l'anno più difficile della mia vita. Alla domanda 'Sono solo un ragazzo con il cancro Chi sono ora', mi sono risposto x.com