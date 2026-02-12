Da oggi, un nuovo studio dell’Università di Nottingham rivela che combinare kefir fermentato e fibre prebiotiche può ridurre l’infiammazione nel corpo. La ricerca, durata sei settimane, mostra che questa semplice abbinata ha effetti più forti rispetto a consumare i due elementi separatamente. I ricercatori invitano a provare questa soluzione naturale come possibile aiuto contro problemi legati all’infiammazione.

Un nuovo studio di sei settimane dell’Università di Nottingham suggerisce che abbinare kefir fermentato a un mix di fibre prebiotiche diversificate può fornire una potente spinta anti-infiammatoria. Questa combinazione “sinbiotica” ha mostrato di ridurre i marcatori infiammatori più efficacemente rispetto agli integratori di omega-3 o alle fibre assunte da sole, migliorando l’equilibrio immunitario e la salute metabolica negli adulti sani. Il kefir utilizzato nello studio, fornito da Chuckling Goat Ltd, contiene batteri probiotici naturali e lieviti vivi, creati durante la fermentazione tradizionale del latte di capra con chicchi di kefir. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Kefir e fibre prebiotiche, la combinazione anti-infiammatoria più potente

Approfondimenti su Kefir Fibre

La dieta può fare molto di più che aiutare a perdere peso.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Kefir Fibre

Argomenti discussi: Infiammazione addio: scoperto potente antinfiammatorio naturale che batte gli Omega-3.

Fibre a volontà: l’arma contro infiammazioni e invecchiamentoLa fibra a volontà è essenziale per una dieta equilibrata. Approfondisci i suoi vantaggi e benefici per la salute. microbiologiaitalia.it

Yogurt, kefir e alimenti fermentati: possono aiutare il controllo glicemico?Yogurt, kefir e cibi fermentati possono influenzare la glicemia? Studi recenti analizzano il legame tra microbiota intestinale e controllo degli zuccheri nel sangue. blitzquotidiano.it

Il kiwi e il kefir insieme formano una combinazione semplice, ma nutrizionalmente molto potente. Il kiwi è una delle fonti naturali più ricche di vitamina C, fondamentale per il sistema immunitario e per la protezione dallo stress ossidativo. Apporta anche fibre pr - facebook.com facebook