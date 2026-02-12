Oggi, a Milano, il giovane attaccante Kean ha festeggiato il suo compleanno con due sorprese. Ha indossato una maglia speciale e ha ricevuto un invito a tornare a Milanello, la sede del Milan, appena starà meglio. La giornata si è trasformata in un momento importante per lui e i tifosi del club.

Milano, 12 febbraio 2026 – Una maglia speciale e un invito a raggiungere la sua squadra del cuore, il Milan, quando starà meglio. Poi gli auguri di tutti gli amici, dei compagni di scuola del Virgilio e del Football club Enotria 1908, mentre i familiari gli sono sempre accanto. Così, circondato dall’affetto, Kean, tra i feriti di Crans-Montana, ha festeggiato martedì all’ospedale Niguarda il suo 17esimo compleanno. Ma la sorpresa più bella se l’è regalata da solo: ha camminato per la prima volta, dopo la notte di Capodanno in cui ha rischiato di morire. L'incontro. Lo racconta Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport – Stadio, che martedì è andato a trovare il ragazzo “ per portargli la maglia di Luca Modri? firmata da tutta la squadra e farlo parlare al telefono con Allegri che l’ha invitato a Milanello”, scrive il giornalista in un post su Instagram. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Kean, compleanno con doppia sorpresa: i primi passi e l’invito a Milanello

Approfondimenti su Kean Milano

Il Napoli sta iniziando a esplorare le possibilità di sbloccare la situazione di Lorenzo Lucca, coinvolgendo i contatti con l’Udinese.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Kean Milano

Kean, doppia cifra con l'Italia a più di sei anni dai primi due gol. Ma ora è un'altra storiaMoise Kean che ieri sera ha raggiunto quota dieci gol con la maglia della Nazionale ha finalmente trovato il suo ruolo da protagonista con la maglia dell'Italia. Non è stata una traversata semplice ... tuttomercatoweb.com

Ivan #Zazzaroni su Instagram: “Oggi, per il 17esimo compleanno di Kean Talingdan, uno dei ragazzi di Crans Montana, sono andato al Niguarda per portargli la maglia di Luka #Modric firmata da tutta la squadra e farlo parlare al telefono con #Allegri che x.com

Ci sono compleanni che non si misurano con le candeline, ma con i passi. E oggi, al 17° compleanno di #KeanTalingdan, uno dei ragazzi di #CransMontana, è successo qualcosa di enorme. “Sono andato al Niguarda per portargli la maglia di Luka Modric fir - facebook.com facebook