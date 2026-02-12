Kawhi sbanca Houston sulla sirena Knicks a valanga | +49 a Phila Thunder e Pistons travolgenti

Kawhi Leonard segna il canestro decisivo a due secondi dalla fine e porta i Clippers alla vittoria contro gli Houston Rockets in trasferta. I Knicks dominano Philadelphia con un punteggio che sfiora il +50, mentre Thunder e Pistons vincono facilmente le loro partite. La notte di basket si è conclusa con emozioni e risultati sorprendenti.

Ci sono poche sorprese nel penultimo turno prima dell'All Star Break: Thunder e Pistons vincono contro Phoenix e Toronto, confermando le rispettive leadership, con le inseguitrici che rimangono in scia. A Ovest San Antonio infila la sesta vittoria di fila, Denver riparte con Jokic mentre cade Houston sotto i colpi di Leonard. A Est Boston regola Chicago, New York domina Philadelphia, Miami passa a New Orleans con Fontecchio in doppia cifra. Ecco quanto accaduto nelle quattordici partite di stanotte. Basta un tempo ai Celtics (35-19) per sbarazzarsi dei Bulls (24-31), nella gara che rimetteva Nikola Vucevic di fronte al suo recente passato.

