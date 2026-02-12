Katie Holmes ha scritto una lettera per ricordare James Van Der Beek, morto a 48 anni. L’attrice ha condiviso il messaggio su Instagram, scrivendo a mano le parole per salutare il collega e amico. Nel testo, Holmes dice di portarsi dietro le risate e le avventure di una giovinezza condivisa. Un gesto semplice ma carico di emozione, che ha fatto emozionare molti fan e colleghi.

Katie Holmes è di solito riservata e schiva, ma stavolta non ha tenuto per sé le emozioni e le ha volute condividere con i fan, una generazione da carta e penna, che trent’anni fa è cresciuta guardando la sua Joey a Capeside, mentre s’intrufolava dalla finestra nella camera di Dawson per guardare probabilmente l’ennesimo film di Steven Spielberg. Oggi si rivolge all’amico chiamandolo per nome, James, e ringraziandolo innanzitutto di «aver condiviso lo spazio della tua immaginazione», un luogo che chiama «sacro». Non entra nei dettagli dei ricordi, ma sottolinea la parola «risate», per ricordare «le conversazioni sulla vita, le canzoni di James Taylor – le avventure di una giovinezza unica». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Katie Holmes saluta James Van Der Beek con una lettera: «Porto con me le risate e le avventure di una giovinezza unica»

È morto James Van Der Beek, noto soprattutto per il suo ruolo di Dawson in “Dawson’s Creek”.

