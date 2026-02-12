Juventus Women notte di Champions col Wolfsburg | quanto vale l’accesso ai quarti di finale

La Juventus Women si gioca questa sera la possibilità di passare ai quarti di finale di Champions League contro il Wolfsburg. La partita si svolge sotto gli occhi di molti tifosi e appassionati, con la squadra italiana che cerca di sfruttare il fattore campo per avanzare nella competizione. Si tratta di una sfida decisiva, dove ogni azione può fare la differenza e il risultato finale potrebbe cambiare il destino della stagione.

di Mauro Munno Juventus Women, notte di playoff Champions col Wolfsburg: quanto vale l'accesso ai quarti di finale. Oggi l'andata in Germania. La Juventus Women si appresta a disputare l'andata dei playoff di Women's Champions League contro il Wolfsburg ( calcio d'inizio alle 18.45 con diretta tv su Disney+ ). Le bianconere hanno sin qui compiuto un eccellente percorso nella competizione chiudendo il League Stage all'ottava posizione ma rimanendo in corsa per la top 4 fino all'ultima giornata della fase campionato. Il club ha incassato dal sistema retributivo Uefa 915 mila euro, mai così tanti nelle passate edizioni: un bottino che potrebbe essere ulteriormente rimpinguato in caso di qualificazione ai quarti di finale.

Oggi si conclude la fase a campionato della Women's Champions League, determinando le ultime possibilità di qualificazione.

La Juventus Women si prepara ad affrontare i playoff di Champions League, sfidando il Wolfsburg, una delle squadre più forti d’Europa.

