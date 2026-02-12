Andrea Cambiaso vive un momento difficile. La sua prestazione recente ha suscitato preoccupazioni tra tifosi e addetti ai lavori. La sua situazione in campo sembra essere in crisi, e in molti si chiedono come possa uscirne. La Juventus si aspetta una svolta, ma finora i risultati non sono arrivati.

La parabola discendente di Andrea Cambiaso desta preoccupazione crescente tra i tifosi e gli addetti ai lavori della Juventus. In una recente dichiarazione, il commentatore sportivo Riccardo Trevisani ha definito Cambiaso un giocatore “nel panico”. Cambiaso è stato messo a confronto con Alessandro Buongiorno, altro giocatore nel giro della nazionale L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Trevisani “Cambiaso è un giocatore nel panico”

Approfondimenti su Juventus Trevisani

Riccardo Trevisani ha analizzato la vittoria del Milan contro il Lecce, evidenziando le caratteristiche di Fullkrug e Jashari.

La partita tra Parma e Juventus si è chiusa con molte sorprese.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Juventus Trevisani

Argomenti discussi: Una barzelletta. Juve settima? Va bene se..., a Pressing analisi e follia: Guida il migliore; Trevisani attacca Conte: Si lamenta del calendario solo perché è fuori dalla lotta scudetto; Trevisani: La Juventus gioca bene, ma serve tempo. Spalletti porterà risultati; Trevisani: Juventus? È bella da vedere. A Parma….

Trevisani: A Parma la Juventus ha vinto in nove, Cambiaso e Koopmeiners irrecuperabili. Ritmo da ScudettoIntervenuto a Sportmediaset, Riccardo Trevisani ha parlato del momento della Juventus: La Juventus con Spalletti, se avesse segnato David quel rigore in una partita che avrebbe dovuto ... tuttojuve.com

Douglas Luiz porta il sostituto di Cambiaso: pronto lo scambio con la Juve | CML'Aston Villa potrebbe confermare Douglas Luiz: possibile operazione con la Juventus, a caccia di un rinforzo sulla fascia sinistra ... calciomercato.it

In soldoni, secondo #Trevisani, #Spalletti è meglio di #Allegri. E gli scudetti vinti alla Juventus li avrebbe portati a casa chiunque. Un concetto che profuma tanto di ossessione. Eppure sono sicuro che un Mazzarri non ci sarebbe riuscito a fare quello che ha fat x.com

La #Juventus continua il suo percorso stagionale restando competitiva in tutte le competizioni. A sottolinearlo è Riccardo #Trevisani, intervenuto su Cronache di Spogliatoio, che ha analizzato l’evoluzione recente dei bianconeri. "Oggi la Juve è bellissima, è - facebook.com facebook