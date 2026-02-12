Juventus Spalletti ritrova McKennie e si riposa in conferenza | la novità prima dell’Inter

Spalletti ha ritrovato McKennie e lo ha portato di nuovo in gruppo durante l’allenamento di oggi. L’allenatore della Juventus non parlerà in conferenza stampa prima della partita di sabato sera contro l’Inter. Si prende una pausa, lasciando il campo aperto alle scelte tecniche e alle strategie in vista del Derby d’Italia.

Il jolly statunitense è rientrato in gruppo nell’allenamento odierno. L’allenatore ed ex della sfida non parlerà alla vigilia del Derby D’Italia: ecco il motivo Tutto come previsto alla Continassa, all’antivigilia del Derby d’Italia di sabato sera al ‘Meazza’ contro la capolista Inter. Luciano Spalletti, allenatore della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it La Juventus si è allenata a ranghi completi questa mattina, con il rientro in gruppo di Weston McKennie dopo la seduta personalizzata di mercoledì. Il jolly americano ieri aveva aveva lavorato singolarmente per smaltire un taglio alla caviglia, rimediato nell’ultimo incrocio di campionato con la Lazio e che l’aveva costretto ad uscire zoppicante dal terreno di gioco nel finale di partita. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Luciano Spalletti non terrà la consueta conferenza stampa prima della partita contro l'Inter.

