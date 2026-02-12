Juventus porta undici startup allo Stadium e trasforma l’innovazione in una squadra vera

Questa volta l’Allianz Stadium si è trasformato in un laboratorio di idee. La Juventus ha portato sul campo undici startup, creando un vero e proprio team di innovazione. I tifosi hanno visto più di una partita: hanno assistito a un mix di tecnologia e futuro, con progetti sempre più vicini al mondo dello sport e della vita quotidiana. Il calcio, insomma, si apre a nuove sfide, lasciando da parte solo le tattiche e il mercato.

All’Allianz Stadium non si parla solo di moduli e di mercato. In certi giorni si parla di futuro, e di innovazione. La Juventus ha scelto la sua casa per presentare “Forward. In Play – Innovation Takes the Field”, un evento che segna un’evoluzione nel percorso avviato con Juventus Forward: la piattaforma con cui il club prova a portare tecnologia e startup dentro il calcio, non come slogan ma come laboratorio permanente. Ad aprire la giornata è stato il CEO Damien Comolli: «Juventus è da sempre all’avanguardia nell’innovazione e questa iniziativa ne è una chiara testimonianza. Dobbiamo considerare l’innovazione come un tema strategico per i prossimi anni». 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Juventus porta undici startup allo Stadium e trasforma l’innovazione in una squadra vera Approfondimenti su Juventus Startup MasterChef Italia su Sky e NOW trasforma lo Juventus Stadium in una cucina MasterChef Italia porta l’esperienza del programma allo Juventus Stadium, trasformandolo in una cucina all’aperto. Marini porta a casa un oro: "Siamo una squadra vera" Nella tappa di Coppa del Mondo a Fukuoka, l’Italia del fioretto maschile si conferma una forza dominante, conquistando l’oro nella gara a squadre. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Juventus - Udinese 3-1 (Formazione e Inno 29-10-2025) Ultime notizie su Juventus Startup Argomenti discussi: Juventus Forward: l’innovazione che porta il club nel futuro dello sport; Juventus Forward Squad: nasce il team di 11 startup per rivoluzionare calcio, tecnologia e fan experience. Juventus Forward: l’innovazione che porta il club nel futuro dello sportUna grande platea internazionale ha partecipato ieri all’Allianz Stadium all’evento della Juventus Forward. In Play – Innovation Takes the Field, che ha restituito uno sguardo ampio e trasversale su ... msn.com Innovazione nello sport, la Juventus al fianco di 11 start-upSi chiama Juventus Forward il progetto che vedrà la società bianconera sostenere undici nuove imprese operanti nell'industria sportiva ... rainews.it Inter- #Juventus, #Verde sblocca il derby di #CoppaItaliaPrimavera e porta in vantaggio i bianconeri Bastano 12’ ai bianconeri per passare in vantaggio. Su calcio d’angolo, #Pugno la colpisce di testa e Verde la spedisce in porta per l’1-0 x.com Nella settimana che porta al derby d'Italia tra #Inter e #Juventus, Cristian #Chivu ritrova Denzel #Dumfries in gruppo dopo 3 mesi. Il difensore olandese ha svolto parte del lavoro con i compagni di squadra. La data del suo ritorno è sempre più vicina. @salvato - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.