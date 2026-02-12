Juventus Pazzini Alla Juve manca pericolosità in attacco

Giampaolo Pazzini critica la Juventus per la mancanza di pericolosità in attacco. Durante l’ultima puntata di Pressing, l’ex attaccante ha sottolineato come la squadra fatichi a trovare la via del gol e a creare occasioni pericolose. La Juventus, insomma, deve ancora lavorare per migliorare la fase offensiva e rendersi più insidiosa davanti alla porta.

Il commento di Pazzini Giampaolo Pazzini nell’ultima puntata di Pressing ha parlato dei problemi offensivi in zona gol della Juventus. “ Non è possibile che nella Juventus i più pericolosi siano McKennie e Bremer, e poi te la risolve Kalulu. Anche Spalletti l’ha detto dopo Bergamo, c’è un problema di qualità di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Walter Zenga ha evidenziato le criticità dell’attacco della Juventus, sottolineando la mancanza di qualità nel reparto offensivo.

La Fiorentina si prepara alla nuova stagione con alcune incertezze nella dirigenza, mentre il ritiro prosegue con il tecnico Vanoli confermato.

