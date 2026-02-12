Juventus | ottimismo dalla Continassa

Dalla Continassa arriva un segnale positivo sulle trattative per i rinnovi contrattuali più delicati. I dirigenti bianconeri sono ottimisti, lavorano con determinazione per trovare un accordo che soddisfi tutte le parti. La situazione sembra aver preso una piega più tranquilla rispetto alle settimane scorse, e l’aria in società è di fiducia. I giocatori coinvolti sono pronti a rinnovare e vogliono chiudere al più presto. La Juventus punta a rafforzare la squadra senza perdere tempo.

Dalla Continassa filtra un clima di crescente ottimismo sulle trattative per i rinnovi contrattuali più delicati della Juventus. Secondo quanto riportato da Torino Cronaca l'11 febbraio 2026, la dirigenza bianconera – con Marco Ottolini in prima linea – sta lavorando con serenità e fiducia su due dossier caldi: Luciano Spalletti

