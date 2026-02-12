Juventus Next Gen Sambenedettese LIVE | Cerri e Mulazzi dal 1? Macca torna titolare

Questa mattina si è giocata la partita tra Juventus Next Gen e Sambenedettese, valida per la 26ª giornata di Serie C. Cerri e Mulazzi sono partiti dal primo minuto, mentre Macca è tornato in campo come titolare. La gara è stata combattuta, con azioni intense e tante occasioni da entrambe le parti. La cronaca segna un risultato aperto fino all’ultimo, e i tifosi sono rimasti con il fiato sospeso fino al fischio finale.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Sambenedettese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 26ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Juventus Next Gen – reduce da due vittorie consecutive (10 risultati utili nelle ultime 11 partite) – che oggi ospita la Sambenedettese. Bianconeri che vogliono proseguire la marcia playoff e vendicare il KO dell'andata. Juventus Next Gen Sambenedettese 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 18.00 Migliore in campo Juventus Next Gen. Al termine del match Juventus Next Gen Sambenedettese 0-0: risultato e tabellino.

