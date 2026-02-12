Juventus Next Gen Sambenedettese 4-2 LIVE | forcing finale degli ospiti i bianconeri si difendono

La Juventus Next Gen ha battuto la Sambenedettese 4-2 in una partita combattuta fino all’ultimo minuto. Gli ospiti hanno spinto forte nel finale, cercando il pareggio, ma i bianconeri sono riusciti a difendersi e mantenere il risultato. La gara si è giocata oggi nella 26ª giornata di Serie C, con emozioni e occasioni da entrambe le parti.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Sambenedettese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 26ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Juventus Next Gen – reduce da due vittorie consecutive (10 risultati utili nelle ultime 11 partite) – che oggi ospita la Sambenedettese. Bianconeri che vogliono proseguire la marcia playoff e vendicare il KO dell’andata. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Sambenedettese 4-2: sintesi e moviola. 85? CAMBIO JUVE – Macca lascia il posto a Mazur. 81? OCCASIONE LONARDO – Cross dalla sinistra, Lonardo al momento del tiro viene anticipato proprio sul più bello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Sambenedettese 4-2 LIVE: forcing finale degli ospiti, i bianconeri si difendono Approfondimenti su Juventus Next Gen Juventus Next Gen Sambenedettese 0-0 LIVE: subito doppio brivido per i bianconeri La partita tra Juventus Next Gen e Sambenedettese si è chiusa sullo 0-0, ma ha regalato subito due grandi emozioni per i bianconeri. Juventus Next Gen Sambenedettese 0-0 LIVE: subito doppio brivido per i bianconeri, pericoloso Puczka Da un lato, i giovani bianconeri cercano di trovare il gol, dall’altro la Sambenedettese si difende con ordine. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Juventus Next Gen Argomenti discussi: Serie C | Dove vedere Juventus Next Gen-Sambenedettese; Serie C | Torres-Juventus Next Gen | La partita; Pronostici Juventus Next Gen-Sambenedettese: Statistiche, Analisi, Dove in TV 12.02.2026 Serie C; Giovedì Juve Next Gen-Sambenedettese: dalle 15 alcune vie chiuse vicino al Moccagatta. Juventus Next Gen-Sambenedettese, gli aggiornamenti della partitaALESSANDRIA. La Sambenedettese riparte da Alessandria. Alle 18 la squadra di Marco Mancinelli scenderà in campo allo stadio Giuseppe Moccagatta per affrontare la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla ... lanuovariviera.it Juventus Next Gen-Sambenedettese: le formazioni ufficialiAppuntamento infrasettimanale per la Juventus Next Gen, impegnata davanti al proprio pubblico contro la Sambenedettese nella gara valida per la 26ª giornata del girone B di Serie C. Il ... tuttojuve.com Partita Ravenna F.C. – Juventus Next Gen di domenica 15 febbraio: le possibili modifiche alla viabilità - facebook.com facebook Da #Muharemovic a #Licina e #Oboavwoduo, Claudio #Chiellini parla della Juventus Next Gen x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.