Juventus Next Gen Sambenedettese 3-0 LIVE | Guerra cala il tris spettacolo bianconero!

Questa sera la Juventus Next Gen ha battuto la Sambenedettese per 3-0. La partita si è giocata nella 26ª giornata di Serie C. La squadra di casa ha dominato sul campo, con Guerra che ha segnato tutti e tre i gol. I tifosi hanno visto una prestazione convincente, con una buona organizzazione e anche qualche momento di spettacolo. La Sambenedettese ha provato a reagire, ma senza successo. La Juventus Next Gen si prende i tre punti e mantiene alta la corsa in classifica.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Sambenedettese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 26ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Juventus Next Gen – reduce da due vittorie consecutive (10 risultati utili nelle ultime 11 partite) – che oggi ospita la Sambenedettese. Bianconeri che vogliono proseguire la marcia playoff e vendicare il KO dell'andata. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Sambenedettese 3-0: sintesi e moviola. 31? GOL GUERRA – E dopo due assist, arriva anche la soddisfazione personale per Guerra.

