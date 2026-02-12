Juventus McKennie ci sarà o no contro l’Inter? Arrivano novità importanti dopo l’allenamento di oggi alla Continassa
La Juventus si prepara per la sfida contro l’Inter con qualche dubbio sul centrocampista McKennie. Dopo l’allenamento di oggi alla Continassa, ci sono segnali positivi: il cielo si è aperto e la squadra sembra in piena forma. La presenza di McKennie sarà decisa nelle prossime ore, ma intanto i tifosi sperano di vederlo in campo.
Juventus, Yildiz ci sarà contro l’Atalanta? Novità importanti sull’infortunio del turco dopo l’allenamento odierno. Cos’è successo alla Continassa
La Juventus potrebbe riabbracciare Yildiz contro l’Atalanta.
McKennie, novità importanti sulle sue condizioni in vista di Pisa Juve. Cosa è successo nell’allenamento di oggi alla Continassa
