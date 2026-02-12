Juventus | Kalulu a rischio?

La Juventus si trova in allarme per il futuro di Pierre Kalulu. Il difensore francese, arrivato in prestito dal Milan l’estate scorsa, potrebbe lasciare Torino. Il Manchester United mostra interesse e le prossime settimane saranno decisive per capire se il trasferimento si farà.

La Juventus vive momenti di forte preoccupazione per il futuro di Pierre Kalulu. Il difensore francese classe 2001, arrivato in prestito dal Milan nell'estate 2025 con obbligo di riscatto condizionato (circa 20 milioni di euro se raggiunti gli obiettivi sportivi), è finito nel mirino del Manchester United. Secondo Tuttosport (11 L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.

