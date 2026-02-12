La Juventus si interroga sul rendimento di Di Gregorio, il portiere arrivato in estate. Le sue prestazioni finora non convincono e il dato preoccupante riguarda la sua capacità di mantenere la porta inviolata. I tifosi si chiedono se possa essere all’altezza di una squadra che, in passato, ha sempre avuto una garanzia tra i pali. La società monitora attentamente la sua evoluzione, sperando in un miglioramento che possa rassicurare tutto l’ambiente.

Nonostante le difficoltà negli anni successivi al ciclo dei 9 scudetto, la porta della Juventus è sempre stata una delle poche garanzie su cui fare sempre affidamento. Ma nel corso dell’ultimo anno e mezzo, dall’arrivo di Michele Di Gregorio, qualcosa è cambiato. Un’eccellenza perduta La porta della Juventus, per decenni L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Di Gregorio è all’altezza? Il dato preoccupante

Approfondimenti su Juventus Di Gregorio

Durante il post partita di Cagliari, è stata evidenziata una statistica che desta preoccupazione: la Juventus subisce sempre gol al primo tiro in porta.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

JUVENTUS: SIPARIETTO TRA SPALLETTI E DI GREGORIO #calcio #shorts

Ultime notizie su Juventus Di Gregorio

Argomenti discussi: L'ombra di Vicario su Di Gregorio e Sommer. Così Comolli sfida Marotta; Di Gregorio sotto accusa alla Juventus, cosa dicono i dati sul portiere bianconero: è lontanissimo dai migliori; Monte ingaggi e stipendi della Juventus 2025/2026 | DAZN News IT; Di Gregorio è davvero da Juventus? I numeri mettono in discussione l'estremo difensore Bianconero.

Di Gregorio non è da Juventus: tirano e fanno goal. I numeri e il pensiero del clubI dati di questa stagione portano a delle riflessioni sul portiere titolare della squadra bianconera ... msn.com

Di Gregorio non basta, Juventus sfuma Maignan ma torna di moda CarnesecchiMichele Di Gregorio non basta più alla Juventus, sfuma il nome di Maignan e torna di moda Carnesecchi dell'Atalanta. juvelive.it

Tornano di moda la voci di un interesse della #Juventus per Guglielmo #Vicario Di conseguenza però è nuovamente in bilico il futuro di #DiGregorio, pronto a fare le valigie in caso di arrivo del portiere del #Tottenham Foste nel club bianconero fareste - facebook.com facebook

La probabile formazione della #Juventus 4-2-3-1: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cabal; Koopmeiners, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz, David. @SkySport x.com