La Juventus ha portato Jeremie Boga per rinfrescare il reparto offensivo. Arrivato in prestito, l’attaccante ivoriano potrebbe rivelarsi più di un semplice cambio: potrebbe diventare una valida alternativa a Yildiz e una pedina importante per le prossime partite. La sua presenza in rosa apre nuovi scenari per la squadra di Allegri, che ora spera in una sua pronta affermazione.

Boga può essere l’arma segreta della Juventus? Jeremie Boga è arrivato in bianconero per rispondere alla necessità di fare rifiatare Yildiz. Ma le prime uscite, molto positive, fanno pensare che il franco-ivoriano possa essere una risorsa molto più importante.Sulle pagine di Tuttossport sono state elogiate le prestazioni del francese contro L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Boga è più di un “semplice” vice-Yildiz?

La Juventus ha concluso un’operazione di mercato a sorpresa in questa finestra di gennaio.

La Juventus ha trovato il suo nuovo vice Yildiz.

La Juventus acquista in attacco Boga come vice Yildiz

