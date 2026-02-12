Dopo la sonora vittoria per 3-0 contro l’Inter in Coppa Italia, Simone Padoin esulta e si mostra soddisfatto. Il tecnico ha detto di essere felice non solo per il risultato, ma anche per aver raggiunto la semifinale. Padoin aveva già chiesto ai suoi di dare il massimo, e i giovani juventini hanno risposto presente.

Juve Primavera, Simone Padoin ha parlato così dopo la vittoria per 3-0 contro l’Inter in Coppa Italia. Le sue parole. Ai canali ufficiali bianconeri dopo Inter Juve Primavera 0-3 che ha permesso alla Vecchia Signora di accedere alle semifinali di Coppa Italia, Simone Padoin ha parlato così. PAROLE – «Siamo molto soddisfatti di questo passaggio del turno. Sono molto contento dei ragazzi per quanto riguarda la compattezza di squadra, era un aspetto che gli avevo chiesto di curare nel dettaglio perché quando si gioca contro squadre di grande qualità, secondo me, è giusto avere anche l’umiltà di lasciare loro la palla e difendersi in maniera compatta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Primavera, Padoin esulta dopo il 3-0 all’Inter in Coppa Italia: «Felicità per il risultato e per la semifinale raggiunta. Avevo chiesto questo alla squadra»

Approfondimenti su Juve Primavera

La Juventus Primavera vola in semifinale di Coppa Italia dopo aver battuto 3-0 l’Inter.

Questa sera si sono affrontate Inter e Juventus Primavera nei quarti di finale di Coppa Italia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Juve Primavera

Inter-Juve Primavera, diretta: risultato in tempo reale, in palio la semifinale di Coppa ItaliaClaudio Chiellini: Next Gen e Primavera, vogliamo creare un gruppo unico Intervenuto ai canali del club, l'Head od Next Gen Area Claudio Chiellini ha spiegato l'obiettivo di unire Next Gen e Primave ... tuttosport.com

Video Juventus Verona Primavera (3-1)/ Gol e highlights: bis di Durmisi!Video Juventus Verona Primavera (risultato finale 3-1) gol e highlights della partita valevole per il ventiquattresimo turno di Primavera 1, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net

3 su 3 per la #JuvePrimavera con l' #Inter I bianconeri vincono in trasferta in #CoppaItalia e accedono alle semifinali dove incroceranno il #Parma LA CRONACA COMPLETA NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook

Verde muro, Leone alla Mascara e Merola imprendibile: #Juve, pagelle Primavera x.com