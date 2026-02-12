Juve assalto Man Utd per Kalulu | emissari a San Siro e piano rinnovo

Il Manchester United ha inviato emissari a San Siro per osservare da vicino Pierre Kalulu. Il difensore francese, protagonista con la Juventus in questa stagione, ha attirato l’attenzione dei londinesi grazie alle sue prestazioni solide e continue. La società inglese starebbe pensando a un’offerta, mentre i bianconeri lavorano al rinnovo del contratto per blindarlo. La situazione resta calda e da seguire nei prossimi giorni.

Il Manchester United mette nel mirino Pierre Kalulu. Le prestazioni dominanti del difensore francese, divenuto un pilastro inamovibile della Juventus prima con Tudor e ora con Luciano Spalletti, hanno varcato i confini nazionali attirando l'attenzione della Premier League. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club inglese fa sul serio: per il Derby d'Italia di sabato sera a San Siro è prevista la presenza in tribuna di due emissari dei Red Devils, incaricati di monitorare dal vivo la prova del classe 2000 contro l'attacco dell'Inter. La risposta della Juventus non si è fatta attendere. Considerato incedibile dalla dirigenza bianconera, che lo ha riscattato dal Milan la scorsa estate, Kalulu è al centro di una trattativa per il rinnovo del contratto.

