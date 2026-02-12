Juve allarme rientrato per McKennie | pronto il piano falso nove per l’Inter

La Juventus può tirare un sospiro di sollievo. Weston McKennie sta bene e si allena con i compagni, pronto a scendere in campo contro l’Inter nel Derby d’Italia di sabato sera a San Siro. Dopo giorni di preoccupazione, i medici hanno dato l’ok, e il tecnico sta già preparando il piano “falso nove” per affrontare la partita più importante della settimana.

La Juventus ritrova i suoi pezzi pregiati nel momento più delicato della stagione. In vista del Derby d’Italia contro l’Inter, in programma sabato sera a San Siro, arrivano notizie rassicuranti dalla Continassa sulle condizioni di Weston McKennie. Il centrocampista statunitense, reduce da una seduta di lavoro personalizzato che aveva messo in allarme l’ambiente bianconero, è pronto a rientrare a pieno regime. Secondo quanto trapelato dall’ultimo allenamento, lo stop precauzionale di McKennie è legato esclusivamente ai cinque punti di sutura alla tibia rimediati durante la sfida contro la Lazio. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juve, allarme rientrato per McKennie: pronto il piano “falso nove” per l’Inter Approfondimenti su Juventus Inter Allenamento Juve, riecco Conceicao! McKennie lavora a parte: allarme rientrato anche per lo statunitense Questa mattina la Juventus ha ripreso gli allenamenti e ha ritrovato Conceicao in campo, dopo qualche assenza recente. McKennie falso nueve? Cosa sta studiando Spalletti per sorprendere l’Inter: il piano Spalletti sta pensando a un cambiamento tattico contro l’Inter. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Juventus Inter Argomenti discussi: Juventus, Conceicao non al meglio per un sovraccarico all'adduttore: in dubbio per la Lazio; Serie A | Stasera alle 20.45 Juventus-Lazio: le probabili formazioni; Dal futuro alla Juve alle condizioni di Yildiz e gli indisponibili per la Lazio: Spalletti, È a disposizione; Fantacalcio Juventus, allarme in vista della Lazio: Conceiçao e Yildiz in dubbio. Allenamento Juve, riecco Conceicao! McKennie lavora a parte: allarme rientrato anche per lo statunitense. Ecco come staAllenamento Juve, riecco Conceicao! McKennie lavora a parte: allarme rientrato anche per lo statunitense. Ecco come sta La marcia di avvicinamento al Derby d’Italia si tinge di ottimismo per i colori ... calcionews24.com La Juventus esulta due volte per Yildiz: allarme rientrato e firma a un passo | CMRecupero lampo per Kenan Yildiz: sorridono Spalletti e la Juventus. Il fantasista turco pronto anche a firmare il rinnovo di contratto ... calciomercato.it Dalla Uefa arriva la BOMBA.Notizia senza precedentiJuve in ALLARME..altro.. facebook Stallo per il rinnovo di #McKennie, allarme #Juve #Inter e i top club europei alla finestra x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.