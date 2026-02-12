Juve affondo per prendersi Vlahovic a zero | È il club in pole

La Juventus punta forte su Dusan Vlahovic e si muove per portarlo a casa a costo zero. Secondo le ultime voci, il club ha messo nel mirino il bomber serbo con l’obiettivo di convincerlo a restare, anche se il contratto scadrà a giugno. A meno di sorprese, Vlahovic non prolungherà e quindi la Juventus potrebbe provarci con un affondo finale per assicurarselo senza spendere.

Destinazione a sorpresa per il bomber serbo A meno di colpi di scena Vlahovic non prolungherà il suo contratto con la Juventus in scadenza a giugno. Il suo addio ai bianconeri, quindi, avverà a parametro zero. Come svelato da Calciomercato.it, il bomber serbo sogna la Liga. Sogna, nello specifico, il Barcellona. Quale futuro per Vlahovic (Ansa Foto) – calciomercato.it La Premier resta però una destinazione calda, anche perchè le richieste del classe 2000 e del suo entourage sono più da campionato inglese – e arabo – che da Spagna o Serie A, dove interessa sempre al Milan. L'Inter, invece, rappresenta solo una suggestione.

