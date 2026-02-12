Joshua può ancora vincere?

Joshua torna in scena e si prepara a sfidare di nuovo il ring. La domanda che tutti si pongono ora è: può ancora vincere? Non si tratta solo di date o avversari passati, ma di una sfida più profonda, quella di ritrovare la sua prontezza mentale e disattivare le parole negative. Joshua si allena duro, ma il vero test sarà sul ring e nella sua testa.

Il ritorno di anthony joshua non riguarda solo date, avversari o contenuti del passato: è legato a una sfida invisibile, quella capacità di disattivare la propensione a calibrare ogni rischio prima di entrare in azione. Un peso che va oltre le criptiche statistiche e che può decidere una rivincita o una debacle sul ring. La chiave risiede nell'istinto che guida il pugile nel breve momento tra l'apertura e la decisione di attaccare. Da quando è seguito dall'incidente in Nigeria, Joshua ha mantenuto un profilo molto basso, limitando le apparizioni a qualche footage di palestra, a un breve messaggio video e alle osservazioni di chi gestisce la sua carriera.

