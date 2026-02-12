Joshua può ancora vincere?

Da mondosport24.com 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Joshua torna in scena e si prepara a sfidare di nuovo il ring. La domanda che tutti si pongono ora è: può ancora vincere? Non si tratta solo di date o avversari passati, ma di una sfida più profonda, quella di ritrovare la sua prontezza mentale e disattivare le parole negative. Joshua si allena duro, ma il vero test sarà sul ring e nella sua testa.

Il ritorno di anthony joshua non riguarda solo date, avversari o contenuti del passato: è legato a una sfida invisibile, quella capacità di disattivare la propensione a calibrare ogni rischio prima di entrare in azione. Un peso che va oltre le criptiche statistiche e che può decidere una rivincita o una debacle sul ring. La chiave risiede nell’istinto che guida il pugile nel breve momento tra l’apertura e la decisione di attaccare. Da quando è seguito dall’incidente in Nigeria, Joshua ha mantenuto un profilo molto basso, limitando le apparizioni a qualche footage di palestra, a un breve messaggio video e alle osservazioni di chi gestisce la sua carriera. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

joshua pu242 ancora vincere

© Mondosport24.com - Joshua può ancora vincere?

Approfondimenti su Anthony Joshua

Quantum, perché l’Italia può ancora vincere la sfida tecnologica. Parla Butti

Padovan: «Spalletti sta rianimando una Juventus depressa. Non può vincere lo scudetto ma può consolarsi con la Coppa Italia»

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Anthony Joshua SPEAKS OUT Warns Jake Paul of Devastating Early KO!

Video Anthony Joshua SPEAKS OUT Warns Jake Paul of Devastating Early KO!

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.