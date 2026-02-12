Jimenez Bournemouth ufficiale il riscatto dello spagnolo dal Milan | il comunicato e tutti i dettagli dell’affare

Il Bournemouth ha ufficialmente riscattato Alex Jimenez dal Milan. L’operazione è stata confermata con un comunicato e i dettagli sono noti. Lo spagnolo resterà in Inghilterra, sulle coste del Dorset, dove continuerà la sua carriera.

Il Milan ha ufficializzato il trasferimento di Alex Jimenez al Bournemouth.

Jimenez lascia il Milan dopo aver firmato il riscat con il Bournemouth.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Il Bournemouth riscatta Alex Jimenez, quanto incassa il Milan? Il 50% va al Real Madrid; Jimenez è tutto del Bournemouth: Milan e Real si dividono il riscatto; Alex Jimenez al Bournemouth a titolo definitivo: lo spagnolo sarà riscattato, quanto guadagna il Milan dalla cessione; Milan, il Bournemouth riscatta Jimenez: le cifre.

