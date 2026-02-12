Jessica Moretti piange | capisco famiglie

Questa mattina Jessica Moretti ha parlato con le famiglie che aspettano notizie sui loro cari. La donna ha spiegato che il suo impegno è rispondere alle domande di chi ha bisogno di risposte. Per questo motivo, è passata davanti ai familiari che si erano radunati, sapendo che c’era un'assemblea di persone in attesa di chiarimenti. Moretti si è mostrata emozionata e ha pianto davanti a chi spera ancora di avere buone notizie.

12.30 "Ci siamo impegnati a rispondere alle domande dei familiari. E' per questo che oggi siamo passati davanti alle famiglie, poiché sapevamo che c'era un raduno. Sapevamo che le famiglie desideravano incontrarci. Comprendiamo la vostra rabbia,il vostro odio. Ribadisco che saremo presenti per rispondere a qualsiasi domanda, saremo lì per voi". Così, in lacrime, Jessica Moretti, rivolgendosi ai legali delle parti civili durante l'interrogatorio, scossa dopo l'assalto di alcune famiglie delle vittime prima di entrare.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Jessica Moretti si presenta davanti alle telecamere, visibilmente emozionata, dopo l’arresto legato alla tragedia di Crans-Montana.

Le procure europee stanno conducendo indagini sulla tragedia di Crans-Montana, con interrogatori di Jacques Moretti e Jessica Maric.

Jessica Moretti: Una tragedia inimmaginabile, mi scuso con le vittime

