Jessica Moretti si presenta in lacrime davanti alle famiglie. La donna spiega di aver dato l’allarme e di aver fatto evacuare, dicendo di essere figlia di pompiere. Durante l’interrogatorio, ha confermato di aver cercato di rispondere alle domande dei parenti, anche facendo un passo avanti davanti a loro, consapevole della rabbia che si sentiva tra i presenti.

«Ci siamo impegnati a rispondere alle domande dei famigliari. È per questo che oggi siamo passati davanti alle famiglie, poiché sapevamo che c'era un raduno. Sapevamo che le famiglie desideravano incontrarci. Comprendiamo la vostra rabbia, il vostro odio. Ribadisco che saremo presenti per rispondere a qualsiasi domanda, saremo lì per voi». Lo ha detto, in lacrime, Jessica Moretti, rivolgendosi ai legali delle parti civili, durante l'interrogatorio di oggi, ancora scossa dopo l'aggressione di alcune famiglie delle vittime che stavano attendendo lei e suo marito difronte all'aula dell'udienza. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Jessica Moretti in lacrime: «Comprendiamo la rabbia delle famiglie per noi. Ho dato l'allarme e fatto evacuare, sono figlai di pompiere». L'interrogatorio

Le procure europee stanno conducendo indagini sulla tragedia di Crans-Montana, con interrogatori di Jacques Moretti e Jessica Maric.

Oggi Jessica Moretti viene ascoltata dalla procura di Sion nell’ambito delle indagini sull’incendio di Crans-Montana.

Argomenti discussi: Crans Montana, parla Jessica Moretti: Su di noi tante bugie. Viviamo in isolamento. Interrogato il figlioccio: Mai formato per le emergenze; Crans - Montana, Jessica Moretti ai dipendenti: Non sono scappata con la cassa; Crans-Montana, Poche risorse per i controlli e il Comune lo sapeva: parla l'ex capo della sicurezza; Quella notte d'inferno, la porta di servizio chiusa e la lotta per rianimare Cyane.

