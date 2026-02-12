Le nuove collezioni di jeans donna per il 2026 puntano tutto sui volumi ampi. Dai modelli baggy e a gamba larga a quelli barrel e balloon, sono comodi e alla moda. Le proposte sono tante e diverse, ma tutte hanno in comune la tendenza a mettere in risalto il comfort senza rinunciare allo stile. Le donne potranno scegliere tra diversi modelli per essere sempre al passo con le ultime tendenze.

Il segreto del loro successo? Si adattano bene a ogni fisicità. Merito del design che li contraddistingue, che accompagna le forme senza costringerle e valorizza le proporzioni, garantendo una vestibilità confortevole per tutte. Le linee, morbide e calibrate, creano il giusto equilibrio tra stile e praticità, rendendo i jeans ampi degli alleati preziosi e versatili, perfetti per affrontare con disinvoltura la stagione fredda. La scelta del modello giusto passa soprattutto dallo stile personale e da come si desidera interpretare il trend. C’è chi punta su volumi estremi per un look deciso e contemporaneo e chi invece preferisce forme più delicate, facili da integrare nel guardaroba quotidiano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jeans larghi donna, 16 modelli del 2026

