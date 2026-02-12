Jason Momoa dopo Minecraft sarà il protagonista di un film tratto da un altro videogioco famoso

Jason Momoa torna in sala, questa volta per un film tratto da un videogioco molto amato. Dopo il successo di Minecraft, l’attore sarà protagonista di Helldivers, un adattamento cinematografico del famoso gioco di PlayStation. Le riprese sono in corso e l’attenzione è tutta sulla sua interpretazione, che potrebbe portarlo ancora una volta sotto i riflettori.

Jason Momoa sarà il volto del film di Helldivers, adattamento cinematografico del celebre videogioco PlayStation. Il progetto Sony punta a portare sul grande schermo una guerra spaziale satirica. Dallo schermo della console a quello del cinema, Helldivers prepara il salto più ambizioso possibile: Sony e PlayStation Productions hanno scelto Jason Momoa per guidare l'adattamento del videogioco culto, affidando la regia a Justin Lin e fissando l'uscita nelle sale per il 2027. Helldivers prende forma al cinema L'annuncio ufficiale è arrivato come un bombardamento orbitale: Jason Momoa sarà il protagonista del film di Helldivers, adattamento cinematografico del videogioco cooperativo sviluppato da Arrowhead Game Studios.

