Jannik Sinner su Mediaset fa impazzire il Pd | l' ultimo delirio

Mediaset ha trasmesso in diretta l’ultima partita di Jannik Sinner alle ATP Finals, e il pubblico italiano ha fatto il pieno di tifosi. L’evento ha riacceso l’interesse per il tennis in chiaro e ha portato molta attenzione anche sulle polemiche tra il Pd e la Rai. Mentre il pubblico si gode il ritorno del grande tennis, il dibattito politico si accende sulle scelte televisive e sull’effetto Sinner sul pubblico italiano.

Mediaset si gode il ritorno del grande tennis in chiaro e lo fa con toni che sanno di rivincita. L'acquisizione della miglior partita quotidiana delle Atp Finals viene raccontata come un ritorno alle origini, mentre sullo sfondo restano le polemiche del Pd contro la Rai per la gestione televisiva dell'evento e dell'effetto Jannik Sinner. Nel suo editoriale su Sportmediaset, Alberto Brandi parte da lontano e rivendica una tradizione precisa: "Bentornato a casa, grande tennis. Il Grande Tennis, sì proprio con le iniziali maiuscole". Un richiamo agli anni pionieristici, quando — sottolinea Brandi — fu proprio il Biscione a credere in questo sport perché "in Italia mancava una copertura significativa della fai".

