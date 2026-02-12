Dopo la scomparsa di James Van Der Beek, molti fan ricordano il suo ruolo in Dawson’s Creek. Per loro, con lui se n’è andato un pezzo di adolescenza. La serie ha segnato un’epoca, e il suo Pacey rimane uno dei personaggi più amati. Ora, il ricordo dell’attore riaccende i commenti e le emozioni sui social, mentre in molti si chiedono come sarebbe andata se fosse ancora tra noi.

In quegli anni era molto comune sbeffeggiare pubblicamente l'instabilità emotiva degli uomini. Tralasciando il fatto che Pacey era tutto fuorché il classico macho dei telefilm adolescenziali, erano in molti a vedere il Dawson di James Van Der Beek come un debole paranoico che mitizzava l'amore e aveva sogni troppo grandi per lui. Ci sono voluti altri dieci anni per capire che questa critica eccessiva di Dawson fosse ingiusta, soprattutto perché, con tutti i suoi difetti, Dawson aveva dalla sua un elemento non di poco conto: la capacità di restare e di dare la possibilità di fare sempre affidamento su di lui. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - James Van Der Beek: perché Pacey era quello da amare ma Dawson quello con cui restare

Approfondimenti su James Van Der Beek

La notizia della morte di James Van Der Beek, il protagonista di Dawson’s Creek, ha sconvolto fan e colleghi in tutto il mondo.

La notizia ha colto di sorpresa i fan di Dawson’s Creek.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su James Van Der Beek

Argomenti discussi: Addio a James Van Der Beek: film, serie e vita privata della star di Dawson's Creek. FOTO; James Van Der Beek è morto; James Van Der Beek, morto a 48 anni l’attore di Dawson’s Creek; E' morto James van der Beek, l'attore aveva 48 anni.

Addio James Van Der Beek: l’annuncio della moglie, i 6 figli, il lutto delle altre star di Dawson’s Creek«Il nostro amato James ha affrontato gli ultimi giorni con coraggio, fede e grazia»: l'annuncio della moglie dell'attore, morto di cancro a 48 anni. I 6 figli, il cordoglio delle star ... amica.it

James Van Der Beek, oltre al cancro una seconda battaglia: costretto a vendere i cimeli per le spese medicheSi è spento ieri James Van Der Beek, l'attore aveva parlato della sua battaglia contro la malattia e la crisi economica che ne è derivata, per far fronte ... fanpage.it

Un addio che fa male e lascia un vuoto enorme Sono tanti gli omaggi social pubblicati in queste ore per James Van Der Beek, l’attore di Dawson’s Creek morto a 48 anni per un tumore. Dal cast della serie cult degli anni ’90 che lo ha reso famoso ai colleghi e facebook

James Van der Beek, morto a 48 anni, è diventato celebre a fine anni Novanta nel ruolo del biondo, riflessivo e affascinante Dawson Leery accanto a colleghe come Michelle Williams e Katie Holmes nella serie che ha incantato una generazione. Holmes dice x.com