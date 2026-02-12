James Van Der Beek l’addio di Katie Holmes | Soffro per questa perdita

L’attore James Van Der Beek è morto l’11 febbraio 2026 a 48 anni. La notizia ha sconvolto i fan di Dawson’s Creek, serie che ha reso famoso l’attore. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo e tra chi ha seguito le sue interpretazioni fin dagli inizi.

Un’intera generazione di spettatori è in lutto. Si è spento l’11 febbraio 2026, a soli  48 anni, James Van Der Beek, l’indimenticabile Dawson Leery di  Dawson’s Creek. L’attore combatteva da tempo contro un tumore al colon-retto che non gli ha lasciato scampo e che nei mesi aveva raccontato, senza nascondere le difficoltà delle cure e della malattia che l’aveva travolto. E proprio mentre la Rete si popola di clip e ricordi legati a quel molo di Capeside, il messaggio più atteso e straziante è arrivato da lei:  Katie Holmes. Per tutti noi rimarranno per sempre “Joey e Dawson”, e le parole dell’attrice confermano che quel legame, nato sul set e coltivato nel tempo, era fatto di una sostanza rara e preziosa, da custodire per sempre. 🔗 Leggi su Dilei.it

