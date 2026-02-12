Questa sera su Italia 1 vanno in onda i primi due episodi di Dawson’s Creek, in omaggio a James Van Der Beek, scomparso ieri a 48 anni. Mediaset ha deciso di ricordarlo così, trasmettendo lo show che l’ha reso famoso. La messa in onda arriva poche ore dopo la notizia della sua morte, che ha suscitato cordoglio tra fan e colleghi.

Mediaset ha deciso di rendere omaggio all'attore, scomparso ieri a 48 anni a causa di una malattia, programmando le prime due puntate dello show. Mediaset ha deciso di organizzare una programmazione speciale per James Van Der Beek, volto iconico della serie teen a cavallo tra gli anni '90 e gli anni 2000, Dawson's Creek. L'attore è scomparso ieri a Austin a soli 48 anni dopo aver sofferto di un cancro al colo retto. Conosciuto in tutto il mondo per il ruolo di Dawson Leery, adolescente appassionato del cinema di Steven Spielberg e innamorato della sua migliore amica, Joey Potter (Katie Holmes), James Van Der Beek è stato ricordato da amici, colleghi e fan in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - James Van Der Beek, Italia 1 omaggia l’attore: stasera in seconda serata i primi due episodi di Dawson’s Creek

